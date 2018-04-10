В США легкомоторный самолёт рухнул на поле для гольфа: погибли шесть человек

Легкомоторный самолёт Piper PA-24 рухнул в американском штате Аризона. Как сообщают СМИ со ссылкой на местную полицию, при крушении погибло шесть человек.

Воздушное судно упало на поле для гольфа, после чего загорелось, пишет life.ru. ЧП произошло сразу после вылета из аэропорта города Скотсдейл. Причина крушения не сообщается. Authorities do not believe anybody on board a Piper PA-24 airplane that crashed into an Arizona golf course survived. RE-06TU pic.twitter.com/vKHBQbHOCn — CNN Newsource (@CNNNewsource) April 10, 2018

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