Минздрав Украины рекомендует врачам учить английский по сериалам о медиках

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало врачам повышать уровень владения английским языком для работников медицины с помощью просмотра сериалов "Доктор Хаус", "Клиника" и "Анатомия Грей", сообщила пресс-служба ведомства.

"Сериалы о медиках — это один из самых популярных телевизионных форматов во всем мире… Если ваша цель усовершенствовать свои знания медицинского и разговорного английского языка, мы предлагаем вам не просто в полной мере окунуться в стерильный мир с разнообразием интересных героев и историй, а посмотреть хорошо знакомые или новые сериалы на языке оригинала. Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, но и пользуются медицинской терминологией, ведут диалоги с пациентами и тому подобное", — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, минздрав рекомендует врачам такие американские сериалы, как "Доктор Хаус", "Анатомия Грей", "Скорая помощь", "Клиника", "Медсестра Джеки", "Части тела", "Доктор Мартин". При этом ведомство отмечает, что этот перечень не является полным.







