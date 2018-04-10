Российский школьник несколько раз пырнул ножом своего одноклассника

Школьник из города Радужного в ХМАО пырнул несколько раз ножом своего одноклассника из-за конфликта между ними.

Пострадавший госпитализирован, жизни школьника ничто не угрожает. Сейчас на месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины инцидента и конфликта между школьниками 2000 и 2001 годов рождения пока не известны, пишет life.ru

Сообщается, что правительство города уже взяло под контроль инцидент. Этим случаем также займётся спецкомиссия из представителей департамента образования.