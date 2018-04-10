Медики: орехи полезны для здоровья сердца

Ученые из Северной Америки провели исследование, в котором принимали участие более 80 тысяч человек. Всех их спросили об их рационе – в опросе принимали участие как вегетарианцы, так и мясоеды. Мужчинам и женщинам, принимавшим участие в исследовании, было от 25 до 44 лет. Эксперимент продолжался с 2002 по 2007 год.

Авторы, возглавляемые командой ученых из Университетской школы Лома Линда в Калифорнии (Loma Linda University School in California), подсчитали, сколько мяса, орехов, растительных семян участники опроса регулярно употребляли. Оказалось, что, несмотря на то, что все эти продукты были богаты белком, происхождение белка имело значение.

У тех, кто употреблял красное мясо, риск развития проблем с сердцем был на 60% выше, чем в среднем по популяции, а у любителей орехов и семечек этот показатель был снижен на 40%. Для того, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина в крови достаточно съедать 10-14 орехов в день, отмечает Гери Фрейзер (Gary Fraser).

Исследователям, впрочем, не удалось выявить как влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний потребление людьми злаков, бобовых, овощей и фруктов. Они, однако, отмечают, что эти продукты должны присутствовать в рационе каждого человека, пишет vesti.ru

Принимая во внимание результаты данного исследования, они подчеркивают, что людям, которые следят за здоровьем своего сердца, стоит употреблять больше семечек и орехов, а количество красного мяса в рационе рекомендуют сократить.

Красное мясо уже давно считается учеными не самым здоровым выбором – его употребление связывают с ростом риска развития различных форм рака. Исследователи советуют заменять говядину и свинины куриным мясом или мясом индейки.