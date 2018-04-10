В США порнозвезда украинского происхождения подала иск на 5 млн долларов за изнасилование на съемках

Канадка украинского происхождения Алла Мончак, известная в порноиндустрии под псевдонимом Никки Бенц, инициировала скандальное судебное разбирательство в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), обвинив режиссера известной порностудии Brazzers в жестоком сексуальном надругательстве, сообщает TMZ. По словам порнозвезды, родившейся в СССР, преступление было совершено прямо во время съемок порнофильма.

Никки Бенц требует возмещения в размере пять миллионов долларов, пишет The Daily Mail со ссылкой на адвоката актрисы Дэниела Джиллеона. Ответчиком выступает компания MindGeek, являющаяся учредителем канадской порностудии Brazzers.

Со слов Бенц, она была изнасилована в декабре 2016 года, когда приняла участие в съемках 45-минутного ролика с садомазохистским анальным сексом. Женщина утверждает, что на нее напал порноактер и партнер Рамон Номар, а также режиссер Тони Т. Их имена также присутствуют в поданном иске.

Никки говорит, что ее жестоко били по голове, в частности по лицу, и грудным имплантам. У порнозвезды даже началось кровотечение, однако съемку не прекратили.

Кроме того, женщина подверглась пытке водой. Актрисе завязали рот ее нижним бельем, после чего стали лить воду на лицо, так что она захлебывалась.

В соцсети Twitter порнозвезда писала, что Тони Т. лично душил ее руками. Она также добавила, что произошедшему в студии Brazzers трудно найти аналогии даже за период времени "в миллион лет".

Бенц подчеркивает, что истязания, которым ее подвергли, не были прописаны в сценарии. По предварительным данным, к иску актрисы приложены фото- и видеоматериалы, подтверждающие ее версию, пишет newsru.com

После съемок порнозвезда заявила, что больше не будет работать с Тони Т., однако после угроз режиссера удержать ее гонорар Никки была вынуждена пойти на попятную. Она также сказала на камеру, что ей понравился секс, хотя перед этим говорила противоположное.

Добавим, что руководство порностудии оперативно отреагировало на обвинения. В комментарии Brazzers от 20 декабря 2016 года говорилось, что выбор сцен оставляется на усмотрение режиссера. Вместе с тем в студии подчеркнули, что выступают против любых форм сексуального насилия и издевательств на съемочной площадке.

Эти объяснения Бенц не удовлетворили. Тогда 22 декабря 2016 года Brazzers сообщила о расторжении контракта с режиссером, обвиненном в изнасиловании.

12 января 2017 года предполагаемые насильники Номар и Тони Т. подали иск против Бенц, обвинив ее в клевете. Однако их заявление будет рассмотрено только после того, как суд изучит иск порнозвезды.

Алла Мончак (Никки Бенц) родилась 11 декабря 1981 года в Мариуполе (ныне Донецкая область Украины). В возрасте семи лет девочка эмигрировала вместе с родителями из Советского Союза в канадский Торонто. В несовершеннолетнем возрасте Алла стала делать карьеру в модельном бизнесе.

В 2004 году Никки Бенц переехала в Лос-Анджелес, чтобы активно делать карьеру в Голливуде. В качестве фотомодели Бенц принимала участие в съемках для многих известных журналов, например Penthouse и Hustler.





