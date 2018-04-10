Кандидат от партии «Достоинство и правда» (ППДП) на пост генпримара Кишинева Андрей Нэстасе владеет люксовым имуществом, которое скрывает, оформив его на имя своих родственников.
О собственности Нэстасе написали в «Ziarul de Gardă» еще в 2016 году, и с тех пор ничего не изменилось. Журналисты издания выяснили, что люксовая недвижимость в городе Кодру, где живет Нэстасе, записано на имя его мамы Анны, которая проживает в простом доме в селе Мындрешты, Теленештского района.
Официально, согласно кадастровым данным, недвижимость оценена в 2,23 миллиона леев. Ее площадь составляет 156 кв.м., хотя на самом деле она гораздо больше. Рыночная стоимость дома в разы превышает кадастровую. Подобную недвижимость в этом районе продают за 6-7 миллионов леев. Мать Андрея Нэстасе стала собственницей участка в 2012 году и сумела построить дом всего за два года, - пишет "Ziarul de Gardă».
С 2010 года Андрей вместе со своей супругой Анжелой также владеют комнатой площадью 31 квадратный метр на столичной улице Грэдеску, а до 2012 года Андрею Нэстасе также принадлежала квартира площадью 51 квадратный метр на улице Христо Ботева в Кишиневе, однако позже она была продана.Журналисты обнаружили в его декларации о доходах и имуществе и другую собственность. Так, речь идет о порядка 10 объектах недвижимости. Вопросы вызывают и источники дохода кандидата ППДП.
Так, в 2009-2013 годах он получил около 200 тысяч евро от фирмы, зарегистрированной в оффшорной зоне. Деньги были отправлены на имя его мамы. Происхождение денежных средств Нэстасе не объяснил.
СМИ писали, что Андрей Нэстасе получил в 2009-2013 годах сумму в размере около 200 тысяч евро, перечисленные иностранной фирмой, зарегистрированной в оффшорной зоне, на счет мамы жены, соответственно, тещи политика. По крайней мере, в Молдове никто из главных членов семьи Нэстасе не владеет фирмами, - пишет «Ziarul de Gardă».
Лидер Платформы «Достоинство и правда» владеет автомобилем Mercedes-Benz S 350, которым, как он раньше заявлял, пользуется его жена Анжела в Германии, а также автомобилем Nissan Maxima.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md