Полиция разыскивает двоих мужчин, которые украли мобильный телефон в столичном кафе

Мужчины, которые предстают на видеокадрах ниже, разыскиваются полицейскими по подозрению в совершении кражи.

Так, находясь в общепите по улице Измаил, злоумышленники воспользовались невнимательностью владельца и украли у него телефон модели “Lenovo S60”.

Причиненный ущерб составил 1500 леев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступникам грозит штраф до 32500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюремного заключения, пишет aif.md

Всех, кто располагает какой-либо информацией о злоумышленниках и их месте нахождения, просят сообщить об этом по телефонам: 068923117 или 112. Конфиденциальность данных гарантируется.





