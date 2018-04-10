Одна из средних школ города Буден на севере Швеции ввела временный запрет на домашние задания, контрольные работы и экзамены в течение всего апреля, объяснив это заботой о здоровье учеников, сообщает шведское телевидение SVT.
"Школа Стюрескулан в Будене вводит запрет на домашние задания и тесты в течение всего апреля после исследований о стрессе среди учеников", — поясняется на сайте SVT.
Введенный запрет является временным, он касается учеников с седьмого по девятые классы и всех школьных предметов, кроме единого национального экзамена, который ежегодно перед летними каникулами проводится среди девятиклассников, пишет РИА Новости
Если запрет скажется положительно на работе учителей и учебе школьников, то его продлят на два месяца после летних каникул, сказала она. Позже руководство школы собирается оценить эффект от введенной меры и надеется, что на полный запрет на экзамены и домашние задания школа сможет перейти в 2019 году. Во время эксперимента предлагается оценивать знания учеников во время занятий.
Дискуссии о том, нужны ли ученикам домашние задания или нет, какая от них польза и что будет, если школы вообще откажутся от этого, ведутся в Швеции не первый год. Как поясняется на сайте Управления по делам школьного образования Швеции, домашние задания, к примеру, не являются обязательным требованием, поэтому в одних школах они есть, а другие полностью отказываются от них. Запрет в школе в городе Буден необычен тем, что поводом для него стал стресс и забота о здоровье учеников, а также тем, что школа намерена отказаться и от экзаменов.
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telegraph.md