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В Москве объявлено желтое штормовое предупреждение
// фото: Вечерняя Москва
17:21, 10 Apr 2018
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В российской столице ухудшаются погодные условия. Синоптики предупреждают об усиление ветра с порывами до 15 и выше метров в секунду. 10 апреля и предстоящей ночью в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие кратковременные дожди. На Москву надвигается первая весенняя гроза.

Между тем, сила ветра будет расти до 12-17 метров в секунду, отмечает "Интерфакс". Росгидромет объявил штормовое предупреждение на 11 апреля до желтого уровня. Также ожидаются резкие изменения температуры, пишет vesti.ru

Среднесуточная температура воздуха в Москве до 11 апреля вернется к климатической норме, добавляет Центр ФОБОС. 10 апреля станет самым теплым днем весны в 2018 году: воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Ночью на 11 апреля произойдет резкое понижение температуры с 15-20 градусов тепла до 0 — плюс 5 градусов ночью. В середине недели и в последующие дни температура в Москве будет колебаться от плюс 9 до плюс 13 градусов. А в уикенд воздух прогреется до плюс 15 градусов.




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