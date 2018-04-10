Житель Новой Зеландии проехал сквозь торнадо на грузовике. ВИДЕО

Более 13 тысяч молний было зафиксировано в течение суток над регионом Таранаки на Северном острове Новой Зеландии, на который обрушился мощный торнадо. В результате разгула стихии несколько частных домов и построек оказались разрушены, примерно 4,3 тысячи строений остались без электричества.

По предварительным данным, так или иначе на пути торнадо оказались 12 тысяч человек, в том числе и Рик Филд, водитель грузовика, фактический заглянувший в чрево смерча.

"Там падают деревья, черт побери! Даже не знаю, где бы спрятаться. Я никогда в жизни так не боялся", — позже в интервью NZ Herald признался Рик.

По его словам, все началось с налетевшего ветра, затем на его глазах на дорогу полетели крупные ветки и столбы, после чего видимость стала практически нулевой.

"Как только торнадо начал вырывать деревья с корнями, я подумал: "Вот и все!". Меня не оставляла мысль, что прям сейчас что-то упадет на крышу кабины", — рассказал водитель, заехавший, по собственному признанию, внутрь торнадо.

Рику посчастливилось — он выбрался наружу без травм и повреждений, тогда как многие фермеры в Таранаки недосчитались коров и хозяйственных построек.