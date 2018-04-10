Скандал вокруг королевской семьи Саудовской Аравии:принц заказал эксклюзивного порно на 90 тысяч евро и не расплатился

Член королевской семьи Саудовской Аравии Сауд Аль Фейсал задолжал французской компании 90 тысяч евро за съемку эксклюзивных порнофильмов. Об этом сообщает The Local.

Как пишет издание, член королевской семьи, на протяжении 40 лет бывший министром иностранных дел страны и умерший в 2015 году, заказывал у компании SARL Atyla кино для взрослых с оригинальным сценарием, однако за услуги так и не заплатил.

По сюжету одной из картин, марокканка резвится с саудовским принцем, роль которого играет порноактер. Видеоролики компания пока суду не предоставила, однако ее представитель заявил, что если требования не будут удовлетворены, записи будут опубликованы, пишет lenta.ruSARL Atyla подала в суд на французскую компанию, которая занималась управлением семейным имуществом Аль Фейсала. В то же время SARL Atyla предоставила электронную переписку с представителем принца, в которой обсуждаются его предпочтения и детали сценария. Несмотря на то что напрямую заказчик не упоминается, по словам истцов, им является именно Аль Фейсал.