Ученые Центра провели в период с марта 2016 года по декабрь 2017 масштабное исследование, в ходе которого изучили 16 тыс. клещей. Выяснилось, что каждый двухсотый из них был носителем вируса, вызывающего у человека синдром острой лихорадки с тромбоцитопенией (плохая свертываемость крови).

В прошлом году из-за укуса таких клещей вирусом были инфицированы 270 человек, 54 из которых скончались. "В связи с наступлением теплой погоды граждане должны проявлять осторожность во время пребывания на природе", - отмечается в сообщении Центра.

Впервые возбудитель был обнаружен в 2009 после лабораторных исследований нескольких вспышек неустановленной инфекции с высокой летальностью в Центральном и Северо-Восточном Китае. Выявленные у заболевших симптомы - тяжелая лихорадка и тромбоцитопения - были характерны для анаплазмоза, однако антител к возбудителю данной инфекции в крови пациентов обнаружить не удалось.

Вакцины либо специфического противовирусного средства от данного заболевания пока не существует. Врачи проводят больным симптоматическое лечение, однако оно не слишком эффективно, и позволяет лишь немного облегчить страдания пациента, пишет ТАСС.