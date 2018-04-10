Дмитрий Руснак, руководитель "Салубрити Солушнс" просит о создании спец комиссии

Перед предстоящим муниципальным советом Дмитрий Руснак, руководитель "Салубрити Солушнс", проведет встречи со всеми лидерами фракций, состоящих в нынешнем муниципальном совете Бельц.

Это все будет сделано, чтобы донести свою позицию по происходящему в городе кризису. Так же Дмитрий Руснак хочет участовать в совещениях фракций, если это будет возможным. Проевропейская фракция заявила о готовности к диалогу с руководителем "Салубрити Солушнс". Есть сомнения, что фракция "Наша партия" будет готова к диалогу, но все же Дмитрий Руснак готов к общению, о чем открыто и публично заявляет. Так же, со слов Дмитрия Руснака, есть надежда, что на следующем собрании муниципального совета советники проголосуют за создание комиссии по выявлению виновных с создавшейся ситуации, будут расследованы преступления, сознательно совершенные высшим руководством города, совместно с руководством ДРСУ, читать далее: http://gzt.md/article/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/23880/