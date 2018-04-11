В Гренландии обнаружили угрожающую "темную" зону

Группа норвежских ученых обнаружила в Гренландии "темную" зону, которая образовалась на ледяном щите. Она представляет собой смесь сажи и пыли, и провоцирует ускоренное таяние льда. Об этом пишет Science Alert.

По словам ученых, стремительные темпы таяния льда вызывают быстрый рост уровня моря и грозят затоплением прибрежных территорий во всем мире.

В настоящий момент площадь "темной" зоны составляет около 400 километров, а максимальная ширина - 100 километров. На этой территории растут темноцветные водоросли, которые питаются частицами углерода, придавая льду в этой местности темный оттенок.

Вследствие водорослей у льда снижается способность отражать солнечные лучи, и он начинает быстро таять, пишет korrespondent.net

А жидкая вода еще больше способствует росту водорослей, что, в свою очередь, увеличивает площадь "темной" зоны.

По мнению ученых, главной причиной сокращения объемов льда является сажа от лесных пожаров и других процессов горения.