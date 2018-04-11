В Бразилии совершено нападение на тюрьму: 20 погибших

На севере Бразилии в штате Пара группа вооруженных людей напала на тюрьму, чтобы освободить заключенных, сообщает AP в среду 11 апреля.

Нападавшие произвели подрыв тюремной стены, после чего началась перестрелка с охранниками. Погибли 20 человек, еще четверо получили ранения.

Отмечается, что 19 из погибших были опознаны как заключенные и нападавшие. Также был убит один охранник, пишет korrespondent.net

Полиция изъяла у нападавших семь единиц огнестрельного оружия, включая два автомата. Из тюрьмы никому не удалось сбежать.