Бесплатный транспорт на Радоницу в столице: на маршруты выведут 40 автобусов

40 автобусов предоставят столичные власти пассажирам на Радоницу. Транспорт будет ходить до кладбища Святого Лазаря бесплатно.

Автобусы маршрута "С" будут отправляться с улицы Василе Александри. Маршрута "D" - от цирка по улицам Каля Орхеюлуй, Чеукарь и Соколень. Также от цирка, но уже по Московскому проспекту и Студенческой улице, будет ходить 27 автобус.

Кроме того, 15 и 16 апреля, будет изменён маршрут некоторых микроавтобусов. До кладбища будут отправляться 126, 132, 134, 154, 162, 180, 184 и 189 маршрутки.

Движение частного транспорта в эти дни по улице Дойна, на участке от улицы Соколень до главного входа на кладбище Святого Лазэра, будет запрещено.