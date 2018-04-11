В Киеве встретятся премьеры Молдовы и Украины

Премьер Павел Филип встретится в Киеве со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко. Встречи пройдут в рамках Форума безопасности, который намечен на 12 и 13 апреля.

На нём обсудят региональные проблемы, энергетическую безопасность, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Также планируется подписание двусторонних соглашений об укреплении сотрудничества в транспортной сфере. Форум безопасности в Киеве проводится ежегодно с 2007 года по инициативе фонда "Открой Украину" бывшего украинского премьера Арсения Яценюка.

В марте в Кишинёве прошла первая межпарламентская конференция по безопасности. В ней приняли участие более 150 депутатов, дипломатов и экспертов из 11 стран. Организовали её по инициативе спикеров Молдовы, Украины и Грузии. Председатели трёх парламентов подписали совместное заявление, подтвердив приверженность европейской интеграции.