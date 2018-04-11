Социалистическая партия Франции поддерживает евроинтеграцию Молдовы

Социалистическая партия Франции поддерживает евроинтеграцию Молдовы. Об этом заявил секретарь формирования Морис Бро на конгрессе партии. Говорил он и о необходимости урегулирования приднестровского конфликта.

"Конечно, это сложно. Но это не значит, что мы должны воспринимать его фактически, также как оккупацию Крыма. И хотя нам трудно это признать, но этот вопрос можно решить только посредством переговоров с Россией", - заявил секретарь Социалистической партии Франции Морис Бро.



Политик подчеркнул, что Молдова и Украина вправе самостоятельно выбирать внешний вектор. В конгрессе приняли участие делегации иностранных партий, входящих в Социалистический интернационал. От нашей страны были демократы Мариан Лупу и Виталий Гамурарь.