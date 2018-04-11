Совбез ООН: Россия наложила вето на резолюцию США по Сирии

Совет Безопасности ООН проголосовал по предложенному США проекту резолюции о расследовании возможной химической атаки в Сирии. Резолюцию поддержали 12 стран-членов Совбеза, против выступили Боливия и Россия. По российским проектам резолюции Совбез пока не голосовал.

Чтобы резолюция США прошла, ее должны были поддержать представители девяти стран, однако Россия как постоянный член Совбеза воспользовалась своим правом вето, передает ВВС.

О том, что Россия представит на голосование во вторник собственные резолюции, сообщило агентство Рейтер. Подробности предложений России неизвестны, однако ранее глава МИД Сергей Лавров говорил, что Москва настаивает на расследовании инцидента силами Организаций по запрещению химического оружия.

В применении химоружия обвиняют сирийскую армию, лояльную президенту Башару Асаду. То, что Россия, выступающая союзником Асада, может наложить на резолюцию вето, было ожидаемо.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура в понедельник заявил, что, по данным неправительственных организаций, у сотен людей в Думе были обнаружены симптомы, схожие с реакцией на применение химического оружия. Однако спецпосланник отметил, что у ООН нет возможности проверить достоверность этой информации.

Глава МИД Британии Борис Джонсон в "Твиттере" назвал исход голосования в Совбезе "огромным разочарованием".

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что 7 апреля в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в пригорода Дамаска Восточной Гуте - могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Что на самом деле произошло и сколько было погибших, из независимых источников подтвердить пока невозможно. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Западные страны, в том числе США, считают достаточными свидетельства, представленными активистами.