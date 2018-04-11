Укол не нужен: в Британии изобрели бескровный глюкометр

Ученые Университета Бата в Британии разработали гаджет в виде пластыря, который может анализировать уровень глюкозы в крови без прокола кожи.

Этот инновационный способ мониторинга позволит миллионам диабетиков по всему миру обойтись без регулярной болезненной процедуры забора крови.

Именно необходимость часто делать уколы приводит к тому, что люди нередко откладывают измерение уровня сахара в крови и вовремя не замечают критический уровень.

Как рассказала в интервью BBC Radio 4 один из разработчиков устройства Аделина Или, на данном этапе пока трудно судить о том, сколько будет стоить новый глюкометр - для начала нужно найти инвесторов и запустить его в производство.

По прогнозу Или, подобный неинвазивный глюкометр сможет делать порядка 100 замеров в день. Ученые надеются, что их гаджет будет запущен в массовое производство уже в ближайшие пару лет.

Как работает неинвазивный глюкометр? Его сенсор не проникает сквозь кожу, а как бы высасывает глюкозу из межклеточной жидкости через волосяные фолликулы, к которым подсоединяются мини-сенсоры.

Каждый из этих сенсоров "концентрируется" на небольшом участке вокруг одной луковицы, что увеличивает точность измерений, передает ВВС.