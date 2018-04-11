В Алжире разбился военный самолет: число погибших может превысить 200 человек

В Алжире разбился военный самолет, сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на алжирские СМИ.

По их данным, число погибших может превысить 200 человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что большинство пассажиров были военными.

Как передает Новостной портал Alg24, крушение потерпел самолет Ил-78. ЧП произошло в сельскохозяйственной зоне близ города Блида около 08:00 по местному времени.