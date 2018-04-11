Голодающей Савченко окажут медпомощь в СИЗО

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, находится в изоляторе временного содержания СБУ, в больницу ее не повезут, заявили интернет-изданию "Украинская правда" в пресс-службе СБУ.

Накануне сестра Савченко Вера заявила, что депутата должны в среду отвезти в больницу, об этом якобы попросила сама Надежда Савченко. Надежда Савченко объявила голодовку с 23 марта, передает РИА Новости.

"Ей предоставляется полная медицинская помощь на месте", — сказали в пресс-службе.