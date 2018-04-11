Увеличилось число компаний, экспортирующих на европейский рынок

Помимо того, что за первые месяцы этого года вырос экспорт в Европейский союз, увеличилось и число компаний, осуществляющих экспорт на европейский рынок, а это означает, что они переориентировались с Российской Федерации на ЕС.

Об этом заявила госсекретарь при Министерстве экономики Юлиана Дрэгэлин в эфире передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2, передаёт IPN.



„У нас есть 1306 компаний, осуществляющих экспорт в Европейский союз, что составляет 60% всех компаний-экспортёров. И это переориентирование произошло за последнее время”, - утверждает Юлиана Дрэгэлин.

По её словам, это стало возможным благодаря созданию благоприятной бизнес-среды, привлечению инвестиций, условиям для экспорта, созданным в рамках Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и ЕС. „Все эти факторы в совокупности способствовали экспорту на рынок Европейского союза”, - заявила госсекретарь.