На Урале из-за пожара в торговом комплексе эвакуировали 67 человек

Персонал двухэтажного торгового комплекса в городе Краснотурьинск Свердловской области эвакуировал 67 человек из-за пожара, сообщает ГУМЧС по региону.

Возгорание произошло во вторник, сообщает РИА Новости. "Оперативно персоналом торгового комплекса была организована эвакуация посетителей и сотрудников. Всего из здания эвакуированы 67 человек. Пострадавших в результате пожара нет. Как установили пожарные дознаватели, возгорание произошло в помещении пиццерии на втором этаже торгового комплекса. Сработала автоматическая установка пожаротушения, которая позволила локально потушить возгорание", — говорится в сообщении.

Одновременно с этим добровольная пожарная дружина торгового комплекса оперативно проложила рукавную линию от внутреннего пожарного крана к очагу возгорания и воспользовалась огнетушителем. В считанные минуты пожар был потушен, площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

Пожарно-спасательные подразделения провели обследование всех помещений торгового комплекса, людей не было обнаружено. По предварительной версии, причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, уточняет ГУМЧС.

Двадцать пятого марта в Кемерово произошел крупный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе много детей.