Отключения воды на Буюканах в четверг

Кишиневцы, проживающие в домах №№ 1–23, 2–6 (включая номера с дробью) по улице Александреску, в четверг, 12 апреля, останутся без водопроводной воды.

Отключения запланированы с 09.00 до 17.00 и связаны с проведением плановых работ, передаёт IPN. По информации АО „Apă-Canal Chişinău”, без воды останутся и жители улиц К. Стере, 18–20, Плэмэдялэ, 5,7, В. Лупу, 9, 17–29 и Гиочеилор, 1.



Также в четверг, с 09.00 до 16.00, будет приостановлена подача холодной воды в домах №№ 3–7 по улице Миорица (включая номера с дробью). Причиной является проведение работ по замене клапанов и счётчиков. В этом же временном интервале воды не будет ​​на улицах Протоиерей М. Березовский, К. Штирбу и М. Греку.



Поставщик призывает потребителей, проживающих по указанным адресам, обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытового потребления на период отключений. По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.