Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг впервые выступил на совместных слушаниях юридического комитета сената США и сенатского комитета по торговле.
Основной темой беседы Цукерберга с сенаторами стала безопасность личных данных пользователей соцсети: в начале апреля выяснилось, что фирма Cambridge Analytica, занимающаяся продвижением таргетированной политической рекламы, получила доступ к данным почти 87 млн пользователей.
Сенаторы коснулись и политики, задав Цукербергу вопросы об уязвимостях сети к зарубежным политическим кампаниям и предположениях о том, что Facebook могли использовать для влияния на исход выборов в США.
В понедельник Цукерберг уже дал показания в палате представителей конгресса. В своей речи он извинился и сказал, что компания предприняла недостаточно шагов для предотвращения утечки персональных данных и защиты пользователей.
Русская служба ВВС отобрала ключевые моменты беседы Цукерберга с сенаторами.
"Гонка вооружений" с Россией
Сотрудники Facebook ведут настоящую "гонку вооружений" со спонсируемыми Россией группами, которые пытаются эксплуатировать соцсеть с целью влияния на исход голосований и общественное мнение, сказал Цукерберг.
Последней мерой, на которую пошли в Facebook, было внедрение искусственного интеллекта, который способен идентифицировать фальшивые аккаунты, замеченные в попытках влиять на политические настроения, добавил он.
"Так что это - гонка вооружений. Они будут учиться работать лучше, то же самое следует сделать и нам", - заявил Цукерберг.
По его словам, к концу года компания наймет около 20 тысяч новых сотрудников в отдел по обеспечению безопасности.
О беседах со спецпрокурором Мюллером
Цукерберг сказал, что его не приглашали на беседы члены команды спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года.
Однако члены команды Мюллера допрашивали других сотрудников Facebook, сообщил Цукерберг.
О содержании бесед Цукерберг говорить не стал, сославшись на конфиденциальность.
По его словам, компания сотрудничает с офисом Мюллера.
Об иностранном вмешательстве в выборы
Сенатор-демократ Дайан Файнстайн задавала главе Facebook много вопросов о предотвращении вмешательства в выборы в США посредством соцсетей. Цукерберг признал, что в компании слишком поздно распознали угрозу со стороны российской "фабрики троллей".
"Исправить это - один из моих приоритетов в 2018 году. Одно из самых больших сожалений относительно того, как я управлял компанией, заключается в том, что мы слишком поздно заметили российские информационные операции в 2016 году", - сказал Цукерберг.
"Мы ожидали, что они будут применять более традиционные методы кибератак, которые мы идентифицировали и о чем мы проинформировали компании, которые они пытались взломать. Но мы медленно идентифицировали новые информационные операции", - сказал Цукерберг.
Новые инструменты для идентификации фальшивых аккаунтов будут задействованы в период выборов, причем не только в США, но и в других странах.
Об утечке данных в Cambridge Analytica
После того, как выяснилось о масштабной утечке данных, Facebook разослал пользователям специальные оповещения.
Выступая в сенате, Цукерберг назвал утечку своей ошибкой и извинился.
"Понадобится время, чтобы осуществить изменения, которые мы должны сделать, чтобы все работало правильно", - сказал он.
Компания, по его словам, проверит десятки тысяч приложений, чтобы понять, не получили ли они доступ к личным данным аналогичным способом.
Цукерберг не смог ответить на вопрос о том, контактировали ли сотрудники Facebook с представителями Cambridge Analytica.
"Мы потребовали, чтобы и разработчик приложения, и Cambridge Analytica удалили и перестали использовать все личные данные, которые у них были. Они сказали нам, что так и сделали. Оглядываясь назад, верить им было ошибкой", - сказал глава Facebook.
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