Футбольный фанат проиграл в споре свою жену

Болельщик Манчестер Сити из Танзании Амани Стэнли поставил жену на победу в матче чемпионата Англии с Манчестер Юнайтед и проиграл. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщает The Sun.

Отмечается, что фанат поспорил со своим другом Шилла Тони, поддерживающим "красных дьяволов". В договоре, который они заключили, было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю, если Сити не сумеет победить. Он также написал, что находится в здравом уме, передает korrespondent.net.

К 30 минуте матча, проходившего 7 апреля, Сити вел со счетом 2:0. Во втором тайме Поль Погба оформил дубль и сравнял счет, а точный удар Криса Смоллинга принес Юнайтед победу - 3:2.