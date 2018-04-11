В Мексике две недели ловили сбежавшую обезьяну

В столице Мексики две недели ловили сбежавшего из частного дома маленького капуцина. Обезьяну преследовали по всему Мехико/

Из-за капуцина пришлось остановить движение на одной из самых оживленных улиц Мехико. Но и тогда поймать обезьяну не удалось, пишет korrespondent.net

Позже зоологи, используя ружье с транквилизатором, все же смогли поймать капуцина. После его доставили в клинику.