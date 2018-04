Британский полицейский ушел на больничный и стал проституткой

Такое решение было принято на дисциплинарном слушании по делу Ричарда Холдера (Richard Holder), который обвинялся в грубом нарушении служебных обязанностей. Начальник Холдера сообщил, что его подчиненный размещал объявления об оказании платных секс-услуг на одном из сайтов под псевдонимом «сладкие ощущения». Судя по объявлению, он принимал клиентов у себя дома в то время, когда официально он был на больничном, пишет Лента. Представитель Холдера заявил, что провинившийся полицейский раскаивается в содеянном и добровольно уходит в отставку. Читайте также: В Бельгии 96-летний священник получил год тюрьмы за разврат





