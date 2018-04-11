Американский аэропорт нанял на работу собаку

Аэропорт Егер американского города Чарлстон нанимает собаку по кличке Геркулес для защиты взлетной полосы от птиц, сообщает Metro News.

18-месячный пес породы колли, специально обученный отгонять птиц и других животных, приступит к работе в мае, пишет РИА Новости.

"У каждого аэропорта есть проблемы с птицами, — говорит Ник Келлер, помощник директора в аэропорта. – Геркулес будет отгонять не только их, но и оленей, койотов и кроликов, которые сейчас попадают на аэродром".







