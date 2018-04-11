Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске: шесть человек погибли, объявлен траур

Все шесть членов экипажа погибли в результате крушения в Хабаровске вертолета Ми-8, четверг в Хабаровском крае объявлен днем траура.

Информация о том, что в районе улиц Антенная — Хирургическая на пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании "Восток" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю в среду в 11.30 (4.30 мск). Уточнялось, что здания и сооружения не пострадали, а на месте были организованы поисковые работы.



Представитель авиакомпании "Восток", которой принадлежал вертолет, сообщил РИА Новости, что все руководство выехало на место крушения. При этом в приемной "Востока" не смогли уточнить обстоятельства аварии и число жертв.

Позже представитель авиакомпании сообщил агентству, что упавший в Хабаровске вертолет был не новым, но проверялся перед полетом, никаких неисправностей замечено не было. По его словам, сейчас в авиакомпании идет внутренняя проверка, пока нет какой-то конкретной версии крушения вертолета.



По данным дальневосточного управления Росавиации, в парке "Востока" 16 вертолетов Ми-8 и один Eurocopter AS350. Созданная в 1945 году авиакомпания выполняет регулярные рейсы в северные и труднодоступные районы Хабаровского края, принимает участие в реализации проектов строительства нефте- и газопроводов, в том числе на шельфе Сахалина, регулярно выполняет полеты по заказам регионального центра медицины катастроф, избиркома Хабаровского края, геологоразведочных и экологических проектов и лесной охраны, услугами авиакомпании пользуются члены правительства Хабаровского края, президентский полпред на Дальнем Востоке и другие высокопоставленные лица, сообщается на ее сайте.



Потерпевший крушение в Хабаровске вертолет Ми-8 был собран на Казанском вертолётном заводе более 30 лет назад, но предприятие не отслеживало эксплуатацию машины и не обслуживало её, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.

"Данный вертолёт был собран на Казанском вертолётном заводе, но он эксплуатируется уже с 1987 года. Казанское предприятие его не обслуживает и не контролирует эксплуатацию", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что вертолёт Ми-8 является одной из самых надежных машин в мире. Вертолеты данного типа производства Казанского вертолетного завода эксплуатируются в настоящее время более чем в 100 странах.