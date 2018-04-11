В Японии в результате оползня погиб человек, еще пятеро пропали без вести

Один человек погиб, пятеро пропали без вести минувшей ночью в результате оползня в префектуре Оита на юго-западе Японии, сообщили РИА Новости по телефону в мэрии города Накацу.

Земля сошла со склона горы, поросшей кедром, на четыре коттеджа в курортной зоне городка Ябакэй, в окрестностях Накацу. На спасение и поиск пострадавших власти направили 290 человек.

По данным мэрии, найдено тело одного мужчины, остальные пятеро — женщины, которых пока найти не удалось, пишет РИА Новости

Причины оползня пока не установлены. По данным сейсмологов, ни землетрясений, ни проливных дождей, которые обычно могут вызвать такого рода бедствия, не отмечено. Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.





