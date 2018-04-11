Ученые раскрыли секрет "исчезающей" картинки

Специалисты объяснили секрет популярной картинки, которая исчезает, если на нее пристально смотреть в течение некоторого времени. Об этом пишет The Verge.

Размытое изображение с цветными красками стало популярным на имиджборде Reddit. Пользователи отметили, что оно словно растворяется, если на него долго смотреть. Однако после отвода глаз оно возвращается вновь.

Профессор психологии Квинслендского университета Дерек Арнольд отметил, что причина "исчезновения" картинки заключается в том, что мозг человека перестает обращать внимание на визуальные образы, которые остаются неизменными, пишет korrespondent.net

В то же время профессор медицинского центра SUNY Downstate и автор книги Чемпионы иллюзии Сюзана Мартинес-Конде отметила, что данное свойство называется нейронной адаптацией. Подобное происходит с предметами гардероба, которые человек ощущает на себе лишь когда надевает их, а после ощущения исчезают.