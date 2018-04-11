Еврокомиссия инициировала обыски в ряде медиакомпаний

Еврокомиссия инициировала обыски в ряде медиакомпаний. Об этом сообщили ее представители в ночь на среду, 11 апреля. Проверки состоялись в нескольких странах ЕС и затронули компании. связанные с трансляцией спортивных состязаний.

По мнению инспекторов, некоторые медиакомпании "могли нарушить законодательство ЕС, которое запрещает создание картелей и применение ограничительных деловых практик". При этом проведение проверок не означает, что компании виновны в нарушении законодательства, подчеркивают в Еврокомиссии.

Как сообщает korrespondent.net, Fox Network Group, дочерняя компания 21st Century Fox, выразила готовность сотрудничать с инспекторами. По информации газеты The Daily Telegraph, в ходе обысков из лондонского офиса FNG могли изъять часть документов.

Отмечается, что трансляции спортивных состязаний являются прибыльным бизнесом. Стоимость прав на эксклюзивный показ мероприятия высшего уровня может достигать нескольких миллиардов евро.