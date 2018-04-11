По информации гособвинителей, нелегальный бизнес наладил в нашей стране в 2014 году предприниматель, зарегистрированный в одной из оффшорных зон. Он заключил контракт с молдавской компанией и в течение двух лет принимал денежные ставки на результаты спортивных состязаний через специально созданные сайты.

Для перевода денег использовалась система электронных платежей. Игроки перечисляли средства в долларах и евро на счета, открытые в банках Германии и Лихтенштейна.



За две года нелегальное предприятие заработало 28 миллионов леев.



Обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до 800 тысяч леев.