В Мексике извергается вулкан Попокатепетль

В Мексике ожил легендарный вулкан Попокатепетль. Столбы дыма из жерла вулкана выбрасывает на сотни метров. В близлежащие районы разбрасывает пепел. Жителей окрестных населенных пунктов готовят к эвакуации. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

опокатепетль - действующий вулкан в Мексике. В этой стране это самый извергаемый вулкан. С момента появления испанцев в 1519 году вулкан извергался 15 раз. Его название происходит от двух слов "дымящийся холм". Местные жители зовут его "Эль-Попо". Высота самого вулкана около 5, 5 километров, передает ПитерТВ.

Вокруг вулкана сосредоточены большие населенные пункты с общей численностью населения около 20 миллионов. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 2013 году. В тот раз Эль-Попо выбрасывал камни на высоту 3 километра и разбрасывал из в радиусе 700 метров.

Рядом с Попокатепетль находится еще один вулкан Истаксиуатль.

Однажды Эль-Попо ушел на войну, а один из поклонников принцессы рассказал ей, что тот погиб. Отчаявшаяся Иста была отдана другому, однако спустя какое-то время Попокатепетль вернулся домой с победой.

Не сумев пережить собственной измены девушка покончила собой, за ней следом покончил собой и Эль-Попо. Пораженные такой силой любви, боги ацтеков превратили погибших в вулканы, которые уже много тысячелетий не расстаются.

Подножье Попокатепетль является известным туристическим местом на карте Мира. В окрестносчтях вулкана находится известный живописный национальный парк "Иста-Попа", населенный множеством птиц и животных.







