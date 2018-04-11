Филипп Киркоров выразил соболезнования близким Русева и болгарскому народу.

"Именно он был автором моих первых песен, которые принесли мне первый успех и популярность: "Синдбад-мореход", "Днём и ночью", дуэт с Ани Лорак "Спроси у моря", и, конечно же, мою самую любимую и дорогую для меня песню, принёсшую мне самый большой успех и любовь миллионов поклонников в далёком 1990 году — "Ты, ты, ты"! Спасибо, дорогой Тончо, — написал певец. Память о тебе и о твоих прекрасных, гениальных, красивых песнях будет жить в моей памяти и сердце вечно", пишет Лайф.