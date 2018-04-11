Дети прыгали с балкона, чтобы спастись во время пожара в танцевальной студии Нью-Джерси. ВИДЕО

Группе детей из Эджуотер, Нью-Джерси, удалось выжить во время пожара, вспыхнувшего в танцевальной студии, где они занимались в этот момент. Правда, им пришлось прыгать со второго этажа, чтобы спастись.

ЧП произошло в понедельник вечером. Пламя, вызванное неисправностью газового оборудования, вспыхнуло в ресторане Beyoglu на Ривер-роуд и быстро распространилось на соседнее здание.

Дети скрылись от стихии на балконе и начали бросать вниз вещи и рюкзаки, чтобы было мягче прыгать. Взрослые попытались помочь им, подставив стремянки, однако очень быстро стало ясно, что они слишком коротки.

Тем не менее, оставаться на балконе было нельзя, так как пламя уже прорывалось наружу. Только один из ребят спустился по лестнице, еще одна девочка оступилась, другая съехала по опоре под балконом, а остальные просто упали вниз, пишет usa.one.

Несмотря на травматичный способ эвакуации, все дети уцелели. Пятеро из них нуждались в госпитализации, однако травмы оказались незначительными.