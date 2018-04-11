Бэсеску назвал кандидата на должность примара Бельц от ПНЕ

Партия Национального единства выдвинула на должность примара северной столицы главу территориального представительства в Бельцах Серджиу Бурлаку.

Об этом сегодня сообщил почетный председатель ПНЕ и бывший президент Румынии Трэян Бэсеску, пишет impacttv.md.

Серджиу Бурлаку 27 лет. В 2014 году он покинул Либеральную партию вместе с группой местных избранников.

Напомним, что ранее партия Национального единства выдвинула на должность примара Кишинева румынского депутата Константина Кодряну.

Минувшим вечером документы на участие в выборах в Бельцах подали два кандидата - представитель ППДП Арина Спэтару и социалист Александр Усатый.

До окончания регистрации кандидатов осталось еще семь дней, пишет point.md