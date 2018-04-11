С начала года в столице оштрафовали тысячу человек за выброс мусора в неположенных местах

В столице с начала этого года за выброс мусора в неположенных местах оштрафовали почти тысячу человек. Он составляет от девятисот до одной тысячи восьмисот леев. Однако многих столичных жителей эта сумму не пугает. Одни оставляют мусор посреди двора, а другие на это закрывают глаза.

"Граждане могут прийти в ближайший полицейский участок, написать жалобу. Необходимо сделать фотографию подтверждающую, что сосед не выполнил свои обязательства и не отнес мусор в урну. Полицейский приходит и составляет протокол", сообщила пресс-секретарь столичной полиции, Наталья Стати. Правом наказывать нарушителей обладают также органы местной публичной власти и экологическая инспекция. Последняя с начала года оштрафовала по всей стране 99 человек, которые выплатили в бюджет порядка 100 тысяч леев.

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