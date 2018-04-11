Андриан Канду выступит с речью на заседании Генеральной Ассамблеи ООН

Спикер парламента Андриан Канду совершает с 11 по 19 апреля 2018 года рабочий визит в США.Спикер выступит с речью на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам безопасности дорожного движения о мерах, принятых для сокращения числа жертв в трафике, а также о важности профилактических мер, в том числе посредством законодательных инструментов и стандартов в дорожной инфраструктуре и образовании. Эти темы недавно обсуждались на заседании Парламента с участием членов кабмина, иностранных партнеров и представителей гражданского общества

В качестве посла безопасности дорожного движения, назначенный Eastern Alliance for Safe and Sustanable Transport, и председателя парламента, Андриан Канду примет участие в Нью-Йорке в Глобальной парламентской конференции Парламентской сети Всемирного банка и Международного валютного фонда. На встрече парламентарии со всех континентов утвердят повестку дня на нынешний год.

Кроме того, председатель парламента встретится с заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, а также с почетным консулом Республики Молдова в Нью-Йорке Марком Мейером.

В Вашингтоне спикер проведет встречи в Конгрессе США,, USAID, Международном валютном фонде, Всемирном банке, US Treasury США (Министерстве финансов США), а также в Госдепартаменте США.