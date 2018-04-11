В столичных супермаркетах появятся специальные боксы для жалоб

Жуликам, мошенникам и тем, кто привык работать спустя рукава скоро житья не будет. Нацагенство по безопасности продуктов увеличивает шансы потребителей добится справедливости. Так в скором времени в магазинах и супермаркетах появятся специальные боксы для жалоб. А чтобы писать ее было проще и легче, разработаны специальные бланки.

"Бланки для петиции, предположительно будут прикреплены, вот в такой боковой кармашек, чтобы потребитель смог вытащить и заполнить его на месте, после чего опустит его в урну для жалоб. Такие урны будут расположенны вместе с информационным пано, на котором указаны все наши телефоны и способы связаться с Агентством в случае каких-либо нарушении. Тут номера телефонов и номер Вайбера", сообщил начальник отдела контроля пищевых продуктов Сергей Сырги.

Номер вайбера для жалоб: 067 675 544. Метод удобен еще и тем, что обнаружив на полках магазина просроченный или некондиционного вида товар, вы сможете его еще и сфотографировать. Реагировать в агентстве обещают оперативно. А вот жалобы, опущенные в боксы, проверят в течении месяца.

В первые три месяца года в адрес Агентства поступило более 300 заявлений. Чаще всего они касаются низкого качества продуктов питания.