Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором пообещал нанести ракетный удар по Сирии, невзирая на российские угрозы сбивать их.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал американский президент в "Твиттере".

Как сообщает ВВС, ранее посол России в Ливане в интервью телеканалу "Аль-Манар", связанному с проиранской группировкой "Хезболла", заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и атаковать места их запуска в случае агрессии США в Сирии.