Во Львове спасатели пришли на помощь ребенку, который застрял головой в ограде. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 11 апреля.
По информации ведомства, инцидент произошел вчера днем на улице Симоненко.
Как выяснилось на месте вызова, семилетний ребенок во время игры пропихнул голову в ограждение летней площадки библиотеки. Голова застряла между металлическими прутьями, ребенок не мог самостоятельно выбраться.
Спасатели с помощью ручных гидравлических ножниц разрезали и разжали металлические конструкции ограждения, освободили ребенка и передали работникам скорой медицинской помощи.
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telegraph.md