Во Львове спасли ребенка, застрявшего головой в ограде

Во Львове спасатели пришли на помощь ребенку, который застрял головой в ограде. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 11 апреля.

По информации ведомства, инцидент произошел вчера днем на улице Симоненко.

Как выяснилось на месте вызова, семилетний ребенок во время игры пропихнул голову в ограждение летней площадки библиотеки. Голова застряла между металлическими прутьями, ребенок не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели с помощью ручных гидравлических ножниц разрезали и разжали металлические конструкции ограждения, освободили ребенка и передали работникам скорой медицинской помощи.