Apple снимет сериал по трилогии Айзека Азимова

Компания Apple снимет сериал по сюжету научно-фантастической трилогии Айзека Азимова Основание. Об этом пишет Deadline.

Сообщается, что производством сериала займется студия Skydance Television. Известно, что серия Основание насчитывает в целом семь книг. Однако главное место в ней занимает начальная трилогия, выпущенная с 1951 по 1953 годы.

Действие Основания разворачивается в альтернативной Вселенной - Галактической Империи. В ней люди обитают на различных планетах Млечного пути, пишет korrespondent.net

Исполнительными продюсерами и шоураннерами сериала выступят Дэвид Гойер и Джош Фридман.