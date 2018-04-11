Фанат Тейлор Свифт ради нее ограбил банк

В США фанат поп-певицы Тейлор Свифт ограбил банк. Мужчина по имени Брюс Роули подозревается в ограблении с целью произвести впечатление на артистку. Об этом пишет NME.

Сообщается, что после ограбления мужчина сел в машину и направился к дому певицы. Добравшись до ее особняка, он перебросил часть украденных денег на территорию ее дома. Позднее он был задержан местными властями, пишет korrespondent.net

Представителям правоохранительных органов Роули заявил, что влюблен в Тейлор Свифт и надеялся своим поступком завоевать ее сердце.