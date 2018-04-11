ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

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