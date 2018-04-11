Как у любого современного спортивного комплекса, у "Кишинев-Арены" будет свой слоган. Выберут его по итогам конкурса, о начале которого сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
"В Facebook создана страница Arena Naţională. Надо найти эту страницу, подписаться, после чего появятся вопросы, на которые необходимо ответить. Участвовать может каждый. От одного участника принимаются максимум три слогана".
Конкурс продлится до 15 мая. Победителя определит жюри. Среди его членов - председатель парламента Андриан Канду, министры образования и экономики.
"Это национальный проект, и мы хотим, чтобы в нем участвовали все желающие. По итогам предварительного отбора будут выбраны 10 слоганов, которые наберут наибольшее количество одобрений и репостов в социальных сетях", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.
Победитель получит приз. Придуманный им слоган будет висеть у входа на арену.
Многофункциональный комплекс будет построен в Ставченах на площади 10 га. Средства на реализацию проекта будут привлечены в рамках государственно-частного партнерства.
Вместимость арены составит до 5 тысяч зрителей. Здесь можно будет проводить не только спортивные соревнования и тренировки, но и конференции, выставки, концерты. В комплекс также войдут олимпийский бассейн, теннисный клуб, спа-центр и фитнес-центр. Предусмотрено строительство автомобильной парковки.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ДЕВА
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Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы с пищеварением. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md