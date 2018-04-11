Стартует конкурс на лучший слоган для спортивного комплекса "Кишинев-Арена"

Как у любого современного спортивного комплекса, у "Кишинев-Арены" будет свой слоган. Выберут его по итогам конкурса, о начале которого сообщил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"В Facebook создана страница Arena Naţională. Надо найти эту страницу, подписаться, после чего появятся вопросы, на которые необходимо ответить. Участвовать может каждый. От одного участника принимаются максимум три слогана".



Конкурс продлится до 15 мая. Победителя определит жюри. Среди его членов - председатель парламента Андриан Канду, министры образования и экономики.

"Это национальный проект, и мы хотим, чтобы в нем участвовали все желающие. По итогам предварительного отбора будут выбраны 10 слоганов, которые наберут наибольшее количество одобрений и репостов в социальных сетях", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Победитель получит приз. Придуманный им слоган будет висеть у входа на арену.



Многофункциональный комплекс будет построен в Ставченах на площади 10 га. Средства на реализацию проекта будут привлечены в рамках государственно-частного партнерства.



Вместимость арены составит до 5 тысяч зрителей. Здесь можно будет проводить не только спортивные соревнования и тренировки, но и конференции, выставки, концерты. В комплекс также войдут олимпийский бассейн, теннисный клуб, спа-центр и фитнес-центр. Предусмотрено строительство автомобильной парковки.





