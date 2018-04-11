В Харькове под мостом нашли труп в мешке

В Харькове утром в среду под мостом на площади Файербаха нашли подозрительный мешок. После приезда полиции выяснилось, что в нем находилось тело мертвого мужчины, сообщает региональное управление Нацполиции 11 апреля.

В одежде погибшего нашли документы, по которым была установлена его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения, пишет korrespondent.net

"Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).