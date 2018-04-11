Беременная Лобода снялась для обложки Cosmopolitan

Беременная украинская певица Светлана Лобода снялась для обложки майского номера российского издания Cosmopolitan. Соответствующее фото во вторник, 10 апреля, было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте Лободы.

Певица снялась в завязанной под грудью майке и приспущенных джинсах.

Также Лобода рассказала изданию о своих дальнейших планах в связи с рождением ребенка, пишет korrespondent.net

"Я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос-Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью - так что планы большие. А дети всегда со мной, и Евочка, и мой маленький кенгуренок (смеется). Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время, и силы. Я буду идти дальше", - сказала певица.

К слову, артистка уже воспитывает дочь Евангелину.