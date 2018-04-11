Беременная украинская певица Светлана Лобода снялась для обложки майского номера российского издания Cosmopolitan. Соответствующее фото во вторник, 10 апреля, было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте Лободы.
Певица снялась в завязанной под грудью майке и приспущенных джинсах.
Также Лобода рассказала изданию о своих дальнейших планах в связи с рождением ребенка, пишет korrespondent.net
"Я до седьмого месяца работала без выходных. В рамках тура мы объездили порядка 70 городов, несколько стран, и все это с недельным отпуском в начале января. Да и сейчас я не планирую отдыхать, у меня в Лос-Анджелесе назначены съемки, запись альбома, идет подготовка к грандиозным концертам этой осенью - так что планы большие. А дети всегда со мной, и Евочка, и мой маленький кенгуренок (смеется). Ничего не изменится, когда ребенок родится, у меня прекрасные няня, мама, они всегда готовы помочь. Для всего найдутся и время, и силы. Я буду идти дальше", - сказала певица.
К слову, артистка уже воспитывает дочь Евангелину.
Комментарии
- Киркоров устроил жаркие танцы с Бузовой прямо на парковке
- Фанат Тейлор Свифт ради нее ограбил банк
- Умер автор хитов Киркорова
- В США порнозвезда украинского происхождения подала иск на 5 млн долларов за изнасилование на съемках
- Депардье исполнит в Москве песни Высоцкого
- Трейлер спин-оффа Звездных войн стал хитом Сети
- Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков
- В Антарктиде тает лед, но усиливаются снегопады
- Выставлен на аукцион Альбом Леннона, который он подписал в день гибели
- Ремейки российского фильма "Горько!" появятся в Бразилии и Южной Корее
- В Росии пьяная артистка шапито напала на мужа с ножом
- В Пекине задержали россиянина, прыгнувшего с небоскреба с парашютом
- Во Франции истребитель случайно сбросил бомбу на завод
- США подняли в воздух самолет "Судного дня"
- С 7 мая в Кишиневе заработает новый троллейбусный маршрут до Сынждеры
- Руководитель Salubrity Solutions Дмитрий Руснак просит о создании спецкомиссии
- Мотоцикл врезался в автобус возле села Рэуцел: три человека погибли
- В Гренландии обнаружили угрожающую "темную" зону
- Умер автор хитов Киркорова
- В Бразилии совершено нападение на тюрьму: 20 погибших
- Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
- "Маугли", проживший 12 лет с волками, рассказал свою историю
- Чиновники и жители Хынчешт о своей землячке Сильвии Раду: Она всегда помогала нашему городу
- Исторический ликбез в троллейбусах: нововведения на нескольких столичных маршрутах
- Под Львовом масштабная авария: перевернулся поезд. ФОТО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возрастет вероятность отравления. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы с пищеварением. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День придаст решимости Вашим действиям. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md